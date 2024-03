El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río ha aprobado una propuesta para dejar de usar pirotecnia sonora en sus eventos. La propuesta ha contado con el voto favorable de AxSí, PSOE y VOX. Se trata de una iniciativa «que supone un gran avance en lo que respecta a los ruidos en las fiestas y que impiden a muchos vecinos y vecinas disfrutar de los eventos por tener hipersensibilidad auditiva», indica el Consistorio. Todos los grupos políticos del municipio, menos el Partido Popular, se han unido para tomar esta determinación «en beneficio de muchos ciudadanos y ciudadanas que demandaban un cambio», señalan desde el Ayuntamiento.

Modificación de la Ordenanza Municipal

En la propuesta el Ayuntamiento se compromete a no autorizar el uso de la pirotecnia sonora en la vía pública y espacios de uso común, públicos o privados. En este sentido, el consistorio va a modificar la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno en lo relativo al uso de la pirotecnia sonora. Esto se complementará con campañas de concienciación sobre las consecuencias del uso de la pirotecnia sonora, así como campañas de difusión específicas sobre la pirotecnia responsable.

Por último, esta iniciativa será trasladada a los colectivos de la localidad que tradicionalmente han hecho uso de los cohetes y fuegos artificiales en sus eventos, para que realicen también tareas de concienciación entre sus miembros. “Decimos pirotecnia responsable porque el Ayuntamiento no tiene competencias legislativas para prohibir completamente el uso de la misma y, aunque las tuviera, siempre hay personas que se saltan las prohibiciones. Por ello, es necesario sensibilizar, hacer a la ciudadanía responsable y compartir las medidas que tome el Ayuntamiento. Todos tenemos que ser partícipes de esta decisión porque si no es así, no haremos llegar a la sociedad en su conjunto la necesidad de eliminar la pirotecnia sonora”, comunicaba el alcalde en su intervención.

Para finalizar, Modesto González se dirigió al PP para invitarle a que «reconsidere su postura, que se sumen a esta propuesta que va destinada a la mayoría social y que salga adelante una propuesta con el apoyo de todos los miembros de la corporación municipal».