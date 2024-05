Tomares vivirá mañana martes, 14 de mayo, uno de los días más importantes del año para los tomareños. La Hermandad del Rocío de Tomares partirá en peregrinación hacia la Aldea Amonteña para reencontrarse un año más con la Virgen del Rocío el viernes, 17 de mayo. La jornada comenzará a las 8:30 horas de la mañana con la tradicional misa de romeros cantada por el Coro Rociero de Tomares, en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, donde se bendecirá el banderín del Grupo Joven, uno de los estrenos de este año.

Tras la misa, el Simpecado asomará por la puerta en torno a las 9:30 horas y será montado en su carreta de plata. El cortejo, presidido por el alcalde de Tomares, José María Soriano, y la Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío, Paqui de la Torre de los Reyes, iniciará su recorrido hacia las 9:45 horas, acompañado por unos 360 peregrinos y 28 carriolas. La Hermandad del Rocío también estrena este año una Carriola de apoyo al Peregrino, con una terraza con capacidad para 20 personas,.

Recorrido por las calles de Tomares

Salida de la Parroquia Ntra. Sra de Belén (Calle Navarro Caro, 27). A continuación, calle Clara Campoamor, Cruz del Camino Viejo, Avda. de la Arboleda, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Ramón y Cajal, C/ Carlos Cano, Ayuntamiento de Tomares (donde se rezará el Ángelus), calle de la Fuente, La Mascareta, Cordel Triana-Camino de Villamanrique, Villa Araceli y llegada a la Rotonda “El Zaudín y Puerta de la Marisma” con el monumento “Camino del Rocío”.

Los momentos más emotivos del primer día se vivirán a la salida de la iglesia, a su paso por el Ayuntamiento, donde se le hará la tradicional ofrenda floral y se rezará el Ángelus en torno a las 12:00 horas, o a su llegada al monumento “Camino del Rocío” inaugurado en 2019, obra del reconocido escultor, vecino de Tomares, Miguel Fuentes del Olmo, que señala el kilómetro cero del Cordel Triana-Villamanrique,lugar tradicional de paso de numerosas hermandades. Tras bordear el Parque del Olivar del Zaudín, los romeros tomarán en dirección hacia Bollullos-Aznalcázar, cruzarán en Río Pudio y pernoctarán en la Hacienda Lopaz (Bollullos de la Mitación).

Miércoles, 15 de mayo: Presentación ante su madrina, la Hdad. de Villamanrique

El miércoles, 24 de mayo, los rocieros saldrán de Hacienda Lopaz sobre las 8:30 horas de la mañana y pasarán por El Quema sobre las 11 horas y sobre las 13:00 horas , realizarán su tradicional presentación ante su Hermandad madrina, Villamanrique, con quienes disfrutarán de un día de convivencia. Luego llegarán a Dehesa Boyal, donde se celebrará una misa y pernoctarán.

Jueves, 16 de mayo: Cruzan la Raya Real y sestean y pernoctan en Palacio del Rey (Hinojos)

El jueves, 16 de mayo partirán con las primeras luces del día por el Camino de la Gloria, cruzarán la Raya Real y continuarán su camino hasta Palacio del Rey (Hinojos), donde sestearán, oficiarán el Rosario y la misa, y pernoctarán.

Viernes, 17 de mayo: Entrada en Almonte y presentación ante la Virgen del Rocío

El viernes, 17 de mayo, la Hermandad vivirá su día grande. Los romeros tomareños volverán a reencontrarse por la tarde con la Virgen del Rocío. La Hermandad madrugará para pasar por el Puente del Ajolí sobre las 11 horas de la mañana y llegar a la Aldea sobre las 12 horas, donde se asentarán en la calle Torre Carbonero (Boca del Lobo). Por la tarde, sobre las 18:00 horas, saldrán del asentamiento para realizar su solemne presentación de la carreta ante la Puerta Mayor del Santuario de la Reina de las Marismas, a las 19:00 horas, donde rezarán La Salve a la Virgen.

Sábado, 18 de mayo: Día de Convivencia en la Aldea

El sábado, 18 de mayo, será un día de convivencia y hermandad en la aldea.

Domingo, 19 de mayo: Misa de Pentecostés y Salto de la Reja

A las 10 de la mañana, el domingo, 19 de mayo, los romeros asistirán a la tradicional misa de Pentecostés en la Plaza del Real. Ya por la noche, a las 00:00 horas, saldrá el Santo Rosario desde la Plaza de Doñana, a la espera de que, en la madrugada del Lunes de Pentecostés, la Blanca Paloma salga de su santuario para reencontrarse con sus fieles en una procesión que comenzará con el espectacular “salto de la reja”. Luego, la Virgen recorrerá las calles a hombros de los almonteños para ir al reencuentro de cada una de las Hermandades.

Lunes de Pentecostés, 20 de mayo

El lunes, 20 de mayo, los tomareños abandonarán la Aldea sobre las 14:30 horas de la tarde para pasar el Puente del Ajoli y llegar a Palacios del Rey, donde harán noche.

Martes, 21 de mayo: Cruce del Quema

El martes, 21 de mayo, almorzarán pasando Villamanrique. Luego pondrán rumbo en dirección a El Quema,que cruzarán sobre las 17 horas, para seguir hasta la Hacienda Lopaz, donde habrá una misa y pernoctarán para vestir de gala la carreta para su entrada en Tomares al día siguiente.

Miércoles, 22 de mayo: Entrada de regreso en Tomares

El miércoles, 22 de mayo, saldrán temprano de Hacienda Lopaz en dirección a Tomares donde entrarán a las 18:00 horas la tarde. Una entrada que efectuarán por el Cordel Triana-Camino de Villamanrique, para recorrer las calles de Tomares y recogerse en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, sobre las 22 horas.

Sábado, 25 de mayo: Misa de Acción de Gracias

Los rocieros volverán a tener una cita en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén el sábado, 25 de mayo, la tradicional Misa de Acción de Gracias a la Virgen del Rocío.