Tomares vivirá este sábado, 8 de junio, la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Vera Cruz con motivo del 450 Aniversario de la fundación de la Hermandad Sacramental. Una salida que comenzará a las 20:00 horas de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde se volverá a recoger en torno a las 2:00 horas de la madrugada.

Viernes 7 de junio: Subida del Smo. Cristo de la Vera Cruz a su paso

Para esta salida, el Smo. Cristo de la Vera Cruz será subido a su paso, a las 22:00 horas, en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén. Solemne acto que estará acompañado por las voces blancas de la Escolanía de Tomares.

Sábado 8 de junio

12:00 horas: Solemne Función Extraordinaria . Misa cantada por la Coral Polifónica de Tomares

. Misa cantada por la 13:30 horas: Inauguración de la “Plaza Hermanos Costaleros” situada en la calle Navarro Caro, junto a la Parroquia Ntra. Sra. de Belén y la Plazuela Virgen del Rocío, frente al Callejón de la Chipi, Callejón Bichuelas y Callejón Murillo. Nominación que fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado 1 de marzo.

El colectivo de los Hermanos Costaleros, integrado actualmente por 150 miembros, cumple este año 44 años de historia, casi medio siglo de trabajo, fe y devoción bajo los titulares de la Hermandad Sacramental. Un colectivo que nace en 1980, procesionando por primera vez al Smo. Cristo de la Vera Cruz y en 1982 a la Virgen de los Dolores, poniendo fin a la contratación de costaleros asalariados. En 2006, se funda la cuadrilla de San Sebastián, cantera que nutre las cuadrillas de hermanos costaleros, garantizando su supervivencia. Aunque su papel principal es llevar los pasos procesionales el día la estación de penitencia el Jueves Santo, en la procesión de San Sebastián y la del Corpus Christi, también desarrolla labores sociales como la Operación “Échame Kilos”, campaña solidaria de recogida de alimentos.

Un acto, con motivo de los cuatro siglos y medio de historia que cumple la Hermandad Sacramental, en el que además del alcalde de Tomares, José María Soriano, su equipo de gobierno, el Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental, Joaquín Manzano Vega, su Junta de Gobierno, y los hermanos costaleros, también estarán presentes los capataces, auxiliares de capataz y aguadores que tiene y ha tenido la Hermandad.

Como broche se hará entrega de una camiseta simbólica con los escudos del Ayuntamiento de Tomares y de la Hermandad, a los 150 Hermanos Costaleros que integran el colectivo.

20:00 horas: Salida Extraordinaria del Smo. Cristo de la Vera Cruz

El Smo. Cristo de la Vera Cruz asomará por la puerta de la Parroquia Ntra. Sra. de Belén a las 20:00 horas (salida del cortejo a las 19:45 horas). Acompañarán al Señor en este día tan importante para la historia del municipio, el alcalde de Tomares, José María Soriano, el Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental, Joaquín Manzano Vega, la Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío, Paqui de la Torre de los Reyes, el párroco Fernando Emilio Borrego Ojeda, la Corporación Municipal, vecinos y devotos.

También acompañarán al Cristo con sus marchas procesionales, la Agrupación Musical La Sentencia de Jerez de la Frontera (Cádiz), de 20 a 23 horas, formación musical que tradicionalmente acompaña al Smo. Cristo de la Vera Cruz cada Jueves Santo, además de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, de 23 a 0:02 horas.

Recorrido de la procesión

Salida a las 20:00 horas de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (c/ Navarro Caro), Plaza de la Constitución, Avda. Blas Infante, Plaza Manuel Bizcocho Fuertes, C/ de la Fuente, Ayuntamiento de Tomares, C/ Carlos Cano, C/ Ramón y Cajal, C/ Maestra Antonia Caracuel, C/ Clara Campoamor, C/ La Cruz del Camino Viejo, C/ Clara Campoamor, Cuatro Esquinas, C/ Francisco Casero, Colón, C/ Cristo de la Vera Cruz, C/ Fernando Reina Campomanes, C/ San Sebastián y recogida en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (C/ Navarro Caro),en torno a las 2:00 horas de la madrugada.

Lugares destacados: Salida a las 19:45 horas de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén (c/ Navarro Caro), Plaza de la Constitución, Ayuntamiento de Tomares, La Cruz del Camino Viejo, Clara Campoamor, Cuatro Esquinas, Navarro Caro, Francisco Casero, Colón, Cristo de la Vera Cruz, San Sebastián y recogida en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, a las 2:00 horas de la madrugada aproximadamente.