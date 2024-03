La Premio Planeta 2023, Sonsoles Ónega, ha puesto el broche final a la primera cita literaria del año en España, la 15ª Feria del Libro de Tomares ha sido todo un éxito. Más de 150 personas han acudido durante cinco días a este evento, convirtiendo a «Tomares, un año más, en faro de la cultura y de las buenas letras», como así lo anunció su director, el concejal Eloy Carmona, en el discurso inaugural de esta feria.

Sonsoles Ónega ha sido presentada por el periodista Jesús Vigorra, quién le ha dado «la bienvenida a esta Feria, que es una de las principales de Andalucía, por el respaldo del público que viene desde incluso desde otras provincias y por el apoyo y respaldo del Ayuntamiento de Tomares a la cultura», a lo que Sonsoles Ónega ha respondido, «me preguntaron por qué iba a la Feria del Libro de Tomares y les dije que porque era la Feria del Libro más importante del mundo».

La reconocida periodista y escritora, que es una de las más destacadas comunicadoras del país, ha presentado ‘Las Hijas de la Criada’ (Ed. Planeta), el libro más vendido en España, que le ha hecho merecedora del Premio Planeta. «Ambientada en una época donde a las mujeres no se les dejaba ser dueñas de sus vidas, es una historia de grandes mujeres», ha destacado. «No tengo nada contra los hombres, los amo, pero no me puedo abstraer de mi mirada femenina».

En el último día de Feria la feria del libro en Tomares también han presentado sus libros otros cuatro grandes escritores: Reyes Montforte, Carla Montero, Manuel Jabois y María Oruña. También han participado las autoras juveniles más seguidas del momento como Joana Marcús, Alba González y Emi Huelva.

Reyes Monforte

La reconocida periodista, guionista y escritora Reyes Montforte, ha presentado La condesa maldita (Plaza & Janes editores). La autora de Un burka por amor, «La condesa tenía un magnetismo animal, no solo era guapa, sino que empujaba a la gente a estar cerca de ella. Mi novela es muy visual con mucho potencial, no solo por la historia sino por los escenarios y la época que recrea», ha destacado Montforte.

«Para escribir me inspiro en la realidad, siempre supera la ficción. Ésta nunca va a ser tan apasionante como la realidad. Disfruto mucho recreándome en los detalles, son pistas de todo lo que va a ocurrir en los próximos capítulos», ha explicado Reyes Monstforte.

Carla Montero

La autora superventas, Carla Montero, que se ha consolidado como una de las nuevas voces de mayor éxito entre el público de nuestro país, ha presentado El viñedo de la luna (Plaza & Janes editores), «una apasionante historia ambientada en la II Guerra Mundial y en la encantadora región francesa de la Borgoña, zona de vinos de leyenda, que la convierten en una zona muy especial» ha destacado.

Manuel Jabois

El escritor y periodista Manuel Jabois, que se ha consagrado como uno de los escritores españoles más popu­lares de su generación, ha presentado Mirafiori (Alfaguara). El autor ha manifestado que «su nueva novela se gestó en un tren viniendo precisamente a la Feria del Libro de Tomares en 2021. Quería empezar un libro en futuro, anticiparme a lo que iba a ocurrir entre los dos protagonistas».

«Lo importante de los libros es, en parte, que la gente se identifique. Las novelas son inventos, pero tienen que ser de verdad, escribirse desde la verdad y honestidad para conectar con el lector».

María Oruña

La maestra de la novela negra, la escritora gallega María Oruña, que es la segunda vez que vuelve a la Feria del Libro de Tomares, ha presentado Los inocentes (Ediciones Destino).

La autora de Los Libros del Puerto Escondido, ha manifestado que «su nueva novela es una novela inquietante, la más policiaca y con más acción». También ha destacado que «para ella es fundamental escuchar a sus lectores. Cada uno de ellos cuenta, Aprendo mucho de ellos, sobre todo, generosidad, nunca en mi vida he dicho tantas veces gracias desde que soy escritora, vengo de la nada y fueron los lectores los que me han traído hasta aquí».