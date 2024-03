Un estudio realizado por la revista Journal of Sexual Medicine encontró que aproximadamente el 65% de las mujeres y el 31% de los hombres han utilizado lubricantes íntimos en algún momento de su vida sexual.

Y es que la salud íntima y el uso de lubricantes están estrechamente relacionados, se estima que alrededor del 50% de las mujeres postmenopáusicas experimentan sequedad vaginal en algún momento de sus vidas. Las mujeres jóvenes también pueden verse afectadas por la falta de lubricación debido a una variedad de factores, como el embarazo, el uso de ciertos medicamentos, la lactancia materna, el estrés o la ansiedad.

Si bien la sequedad vaginal es más común en mujeres, los hombres también pueden experimentar problemas de lubricación durante las relaciones sexuales. Esto puede estar asociado con condiciones médicas como la disfunción eréctil, la ansiedad o el estrés.

La falta de lubricación natural puede provocar diversos problemas en la salud íntima de la persona, tales como dispareunia (dolor o malestar durante las relaciones sexuales), irritación o abrasión, lesiones vaginales, disminución del deseo sexual, incluso dificultades para concebir.

Por todo ello, VivelaVita ha decidido regalar 10.000 lubricantes monodosis a todas las personas que se pasen por sus oficinas en el polígono Pisa de Mairena del Aljarafe (Calle industria nº5, 2ª planta, puerta 21). Del 1 al 5 de abril, con el único requisito de ser mayores de edad.

Le preguntamos a Sergio Romero, CEO de VivelaVita cómo se le ocurrió esta iniciativa: “Pensamos que el día internacional de la salud era un momento ideal para recordar al mundo, que la salud íntima y sexual es igual de importante que el resto, pero su visibilidad y exposición por temas de tabús aun es casi inexistente. Hay muchas personas con problemas o preguntas, y pocas alternativas donde recibir ayuda o asesoramiento.”

¿En qué horario se podrán recoger los lubricantes gratuitos?, desde el lunes 1 de abril hasta el jueves 4, desde las 8:00h hasta las 17:00h y el viernes día 5, desde las 8:00h hasta las 15:00h. Se puede consultar más información en su página web https://www.vivelavita.com/es/

Rocío Moñino, sexóloga colegiada de VivelaVita, nos comenta: “De las personas que llegan a nuestra tienda algunas saben más de la existencia de lubricantes y otras no, y lo sabemos cuándo compran algún producto y le recomendamos como podría mejorar esa experiencia con el uso de lubricante porque ni siquiera habían tenido en cuenta que lo podían usar.

Por lo que, la mayoría de personas desconocen los modelos que existen de lubricantes y el uso de cada uno. Aun así, en nuestra oficina o de forma online intentamos explicar que dependiendo de la practica sexual que quieran llevar a cabo, pues lo ideal es usar un lubricante de base acuosa, de sabor, de silicona, etc. Por ejemplo, es algo muy recurrente que las personas no sepan que cuando se realiza una práctica anal, el ano no es un lugar donde se genere lubricación natural, como si sucede en la vagina o el pene, por lo que es indispensable que se use un lubricante para que la práctica sea agradable y placentera.”