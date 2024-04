El Ayuntamiento de Tomares ha terminado este viernes, 12 de abril, la plantación de 33 nuevos árboles en la calle María Callas. Trabajos que ha supervisado esta mañana el alcalde de Tomares, José María Soriano, junto a la concejal de Medioambiente, Cristina Jiménez Segovia. Los nuevos ejemplares son de las especies Celtis australis (6), Populus simonii (6), Jacaranda (6), Brachichiton popuneum (6), mompesolanum (6) y Ceratonia siliqua (algarrobos 3).

Esta nueva siembra de árboles se incluye dentro del ambicioso Proyecto de Repoblación que comenzó el Ayuntamiento de Tomares, en su apuesta por el medioambiente, a finales de 2023, con el que se está repoblando con más de medio millar de árboles el municipio y que dotará a Tomares de un total de 558 nuevos ejemplares: Más de 100 en el Parque Olivar del Zaudín, 342 en la zona del SUS (C/ del Aire, C/ del Cielo, Avda. de la Aurora), 33, en María Callas y 83 en el resto de calles.

La Campaña de Repoblación iniciada por el Ayuntamiento de Tomares tiene como objetivo seguir aumentando la masa forestal e incrementar los espacios de sombra en el municipio, una de las acciones constantes y prioritarias del Ayuntamiento en materia de medio ambiente; promover la sostenibilidad ambiental y la preservación de los espacios verdes en la permanente búsqueda de revitalización y enriquecimiento del entorno natural de la localidad.

Algunas plantaciones de estos árboles se enmarcan dentro de los esfuerzos conjuntos del Ayuntamiento de Tomares y PreZero por impulsar iniciativas sostenibles que contribuyan al bienestar de la comunidad y la conservación del patrimonio natural.

Más de cien en el Parque Olivar del Zaudín

Los más de 100 árboles plantados en el Parque Olivar del Zaudín de Tomares son de diversas especies autóctonas de bosque mediterráneo, cuidadosamente seleccionadas, para asegurar su adaptación al entorno y la diversidad del parque. Pinus pinea (pino piñonero), Ceratonia siliqua (algarrobo), Celtis australis (almez italiano) y moreras (morus alba). Veinte de ellos han sido plantados por los alumnos de Primaria de distintos centros educativos de la localidad en el Parque Olivar del Zaudín, con el objetivo concienciar a los estudiantes sobre la importancia de sembrar árboles para aportar oxígeno al planeta, y la responsabilidad ambiental que tenemos todos de cuidar y proteger el medioambiente y la naturaleza.

342 árboles en la zona del SUS

En la zona del SUS de Tomares (C/ del Aire, C/ del Cielo, C/ de la Niebla, Avda. de la Aurora, Avda. del Lucero, etc.), el Ayuntamiento ha plantado un total de 342 ejemplares de una gran variedad de especies como la Celtis australis (92), Liquidambar straciflua (43), Koelreuteria paniculata (40), Sophora japónica (38), Cupressus sempervirens (32), Grevillea robusta (26), Callistemum citrinus (16), Prunus cerasifera (15), Quercus robur (9), Tamarix ramosissima (7), Fraxinus excelsior (7), Cupressus arizonica (6), Ficus nítida (6), Araucaria heterophylla (3) y Jacaranda mimosifolia (2).

83 en el resto de calles

Además, 83 en total son los árboles que se han plantado en el resto de calles del municipio, algunos de ellos en sustitución de árboles que se habían caído o que se habían secado.